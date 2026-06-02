الحماية المدنية تمنع كارثة بالفيوم.. السيطرة على حريق محول كهرباء بقرية العمامي

كتب : حسين فتحي

04:05 م 02/06/2026

الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم في منع وقوع كارثة محققة، بعدما تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في كومة كبيرة من القش بجوار محول الكهرباء الرئيسي بقرية العمامي التابعة لمركز يوسف الصديق، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المحول أو المنازل المجاورة.

تفاصيل حريق هائل بجوار محول كهرباء في الفيوم

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد عمرو سويلم، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بنشوب حريق بجوار محول كهرباء قرية العمامي التابعة للوحدة المحلية بقرية النزلة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد إسلام حمدي، وكيل إدارة الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق ومنع تفاقم الموقف.

خطر يهدد بانفجار محول كهرباء

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في كميات كبيرة من القش المخزن بالقرب من محول الكهرباء الرئيسي بالقرية، ما شكل تهديدًا مباشرًا للمحول، وكان من الممكن أن يؤدي إلى انفجاره أو انقطاع التيار الكهربائي عن القرية بالكامل، فضلًا عن تهديد عدد من المنازل المجاورة.

إخماد النيران قبل وقوع الكارثة

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق في وقت قياسي، قبل وصول النيران إلى المحول أو امتدادها إلى الكتلة السكنية القريبة، ما ساهم في تجنب خسائر كبيرة كانت محتملة.

وأكد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما اقتصرت الخسائر على احتراق كميات من القش.

النيابة تحقق في حريق الفيوم

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة أبشواي التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

