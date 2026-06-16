سادت حالة من الفرحة الغامرة بين أفراد أسرة "فارس"، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، عقب صدور حكم محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بإعدام المتهم بقتله شنقًا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية.

زغاريد ودموع خارج المحكمة

وامتزجت دموع والدة المجني عليه بزغاريد الفرح، فور سماع منطوق الحكم، فيما سجد والد "فارس" شكرًا لله تعالى، بينما ردد عدد من الحاضرين هتافات: "يحيا العدل"، تعبيرًا عن ارتياحهم للحكم الصادر بحق المتهم.

وقال والد "فارس": "بشكر ربنا لأنه نزل جند من السماء للوقوف معنا ومنهم الإعلام، وبشكر القضاء المصري والقاضي لأنه ملاك من السماء جاب حق الناس الغلابة، وعملت العزاء وطمنت أهلي في الصعيد إني أخدت حقي".

ووجه رسالة إلى قاتل نجله، قائلًا: "ربنا معاك.. معملناش حاجة تستاهل إنك تقدر بينا".

حكم بالإعدام بعد رأي المفتي

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، قضت بإعدام المتهم شنقًا، بعد إحالة أوراقه في جلسة 13 مايو الماضي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.

وتعود أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة، حيث يعمل والده حارسًا للعقار.

وشهدت جلسات المحاكمة مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، فيما ظهر المتهم هادئًا دون أي انفعالات واضحة، قبل أن تسدل المحكمة الستار على القضية بالحكم عليه بالإعدام شنقًا.