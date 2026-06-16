عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الجهاز التنفيذي ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، والوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، وبحث سبل تذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد محافظ القليوبية أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهما من أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

استعرض المحافظ تقريراً شاملاً حول حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 182 مشروعاً، تضمنت 153 مشروعاً للصرف الصحي لخدمة نحو 1.9 مليون نسمة، بالإضافة إلى 29 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة 3.2 مليون نسمة.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لـ89 مشروعاً جارياً تنفيذها حالياً، حيث استعرض المهندس خالد عبد العزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، موقف المشروعات المنتهية، مؤكداً الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات حيوية شملت محطات معالجة كومبتين، وتوسعات إمياي ونامول وبرشوم، بالإضافة إلى شبكات شبلنجة.

وجّه محافظ القليوبية بضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ بمحطة المرج، مع البدء الفوري في تنفيذ الوصلات المنزلية بالتوازي مع استلام المحطتين الرئيسية والفرعية، لضمان سرعة توصيل الخدمة للمواطنين دون تأخير.

شدد المحافظ على أهمية الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والمتابعة المستمرة لمواعيد الاستلام والتشغيل، مؤكداً أن المحافظة تتابع بشكل دوري كافة المشروعات الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة أفضل.