من التعليم إلى تعويضات حياة كريمة.. قرارات حاسمة لمحافظ القليوبية في لقاء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة خلال حملة موسعة استهدفت الأسواق والمحلات والمخازن بمركز القوصية، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

تفاصيل المضبوطات والمخالفات

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، شملت ضبط 10 أطنان من الأرز مدون عليها بيانات قابلة للمحو والتغيير، بالإضافة إلى تحرير محضر غش تجاري لإنتاج وتعبئة أرز ناقص الوزن بكمية 400 كجم، فضلاً عن ضبط 780 قطعة حلوى و240 قطعة أخرى متنوعة وعبوتين حلاوة طحينية بدون بيانات، بعضها منتهي الصلاحية.

ضم تشكيل الحملة عددًا من القيادات والمفتشين، بينهم مدير إدارة تموين القوصية ومدير الرقابة ومأمورو الضبط القضائي، إلى جانب ممثل هيئة سلامة الغذاء، وذلك لضمان إحكام الرقابة على الأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تمهيدًا لعرض الوقائع على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على مختلف الأسواق والمنشآت الغذائية، بهدف التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.