شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، على رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومحال تقديم الأغذية والمشروبات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتحرك الفوري والحاسم لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين، مع التركيز على محلات العصائر للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المقدمة للجمهور.

وأوضح اللواء كدواني أنه أصدر توجيهات عاجلة للأجهزة الرقابية بالتنسيق الكامل فيما بينها للوقوف على حقيقة ما تم تداوله بشأن استخدام مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” المحظورة في بعض محلات تقديم العصائر، مؤكداً أن ثبوت استخدام أي مواد مضافة غير مصرح بها أو مجهولة المصدر سيقابل بإجراءات حاسمة تصل إلى الغلق الفوري للمنشأة والإحالة للجهات المختصة.

وأكد المحافظ أن صحة المواطن وسلامته تأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات غير قانونية تمس السلامة الغذائية أو تهدد الأمن الصحي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

حملات موسعة بمراكز المنيا

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية التموين تنفيذ حملات رقابية موسعة ومفاجئة على عدد كبير من محلات العصائر بمختلف أنحاء المحافظة، بمشاركة مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 66 مخالفة تنوعت بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب سحب عينات من بعض المنتجات للفحص المعملي، ومصادرة كميات من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل، كثفت لجنة حماية المستهلك والوحدات المحلية جهودها الميدانية تحت إشراف الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، وشملت الحملات مراكز ملوي ومطاي وسمالوط، وأسفرت عن تحرير 37 محضراً للمخالفين، تضمنت مخالفات إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر الحكومية، ومخالفة الاشتراطات البيئية والصحية، والعمل دون شهادات صحية.

وأهابت محافظة المنيا بجميع أصحاب الأنشطة الغذائية الالتزام الفوري بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف على مدار الساعة، مناشدة المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ظهور ثاني أكسيد التيتانيوم في سمالوط

وكانت الحملات الرقابية على عدداً من محلات عصير القصب بمراكز المحافظة، تمكنت من ضبط نصف كيلو جرام من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في محل بمركز سمالوط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحل.