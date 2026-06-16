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الإعدام شنقًا لقاتل نجل حارس عقار الجوهرة في بورسعيد - فيديو

كتب : طارق الرفاعي

07:26 م 16/06/2026

هيئة محكمة جنايات بورسعيد

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين: محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل "فارس"، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية.

وأحالت المحكمة خلال جلسة 13 مايو الماضي أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، قبل أن تصدر حكمها النهائي اليوم، حيث شهدت الجلسة السابقة استماع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم.

تفاصيل جريمة القتل

وتعود أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة، حيث يعمل والده حارسًا للعقار.

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جنايات بورسعيد الإعدام النيابة العامة محكمة

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