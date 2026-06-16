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"زيكو" يوجه رسالة مبكية لوالده بعد مباراة بلجيكا: أنت الوحيد اللي تستحق تبقى جنبي

كتب : أحمد الباهي

05:19 م 16/06/2026

مصطفى زيكو

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وجه مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر وابن محافظة المنوفية رسالة مؤثرة لوالده الراحل، عقب مشاركته الأولى مع "الفراعنة" في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن هذا الحلم كان يتمنى أن يراه والده بجانبه.

حلم كأس العالم

شارك زيكو صورة لوالده الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب كلمات مؤثرة عبّر خلالها عن اشتياقه له في هذه اللحظة المهمة من مسيرته الكروية.

وقال زيكو: "كان نفسي تبقى معايا دلوقتي، كان نفسي أعوضك عن كل تعب تعبته في حياتك، وتشوفني وأنا بلعب أول ماتش ليا في كأس العالم.. أنت الوحيد اللي تستحق تبقى جنبي".

دعاء مؤثر بعد المشاركة الأولى

وأضاف لاعب منتخب مصر: "كان نفسي أشوف فرحتك بيا، أنا أكيد حاسس بكل حاجة جوايا دلوقتي وعارف قد إيه أنا مفتقدك، ربنا يرحمك يا بابا ويغفرلك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة".

ولاقت رسالة زيكو تفاعلًا كبيرًا من جماهير الكرة المصرية، الذين حرصوا على الدعاء لوالده بالرحمة، كما أشادوا بأداء اللاعب في ظهوره الأول بقميص المنتخب خلال مواجهة بلجيكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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مصطفى زيكو منتخب مصر كأس العالم 2026

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