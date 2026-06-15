نجح ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في توجيه ضربة أمنية قوية لأحد العناصر الإجرامية الخطرة، بعدما تمكنوا من ضبط المتهم الشهير بـ"الورور"، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وفرض السيطرة وترويع المواطنين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، التي جرت تحت إشراف قيادات البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أن المتهم ويدعى "حمدي. ا. ج" وشهرته "الورور"، اتخذ من نطاق قسم ثان شبرا الخيمة مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، جرى تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، حيث أعد ضباط المباحث كمينًا أمنيًا محكمًا أسفر عن ضبط المتهم.

وخلال المأمورية، عُثر بحوزة المتهم على كمية كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة المعدة للترويج، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.