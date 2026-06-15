"وجبة ثلاثية".. د. مجدي نزيه يوجه رسالة للأمهات بشأن تغذية الأطفال

الرئيسية أخبار مصراوى TV "وجبة ثلاثية".. د. مجدي نزيه يوجه رسالة للأمهات بشأن تغذية الأطفال كتب : مصراوي 04:00 م 15/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا د مجدي نزيه تغذية الأطفال التغذية السليمة صحة الطفل أخبار ذات صلة نصائح مهمة للحوامل بشأن التغذية السليمة.. د. مجدي نزيه- "كل ساعتين حاجة" أخبار د. مجدي نزيه يشرح مفهوم التربية الوالدية وفوائدها في تنشئة الأطفال أخبار أيهما أفضل للصحة المياه المعدنية أم مياه الفلتر؟.. د. مجدي نزيه يجيب أخبار بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك أخبار