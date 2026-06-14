كشف الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان، مؤكدًا أنه ما زال في حالة حرجة ويعاني من غيبوبة كاملة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة.

وأوضح جبريل أن الفنان نُقل إلى المستشفى فور وقوع الحادث، حيث أظهرت الفحوصات والأشعات إصابته بنزيف داخلي بالمخ، وكسر في عظام الوجه، وعدة كسور بالضلوع، إلى جانب إصابات متفرقة بمناطق مختلفة من الجسم.

48 ساعة حاسمة لتقييم حالة الفنان محمد مرزبان

وأشار مدير فرع الهيئة إلى أن الحالة الصحية للفنان لا تزال غير مستقرة، وأن التقييم الدقيق لحالته يتطلب مرور 48 ساعة على الأقل من وقت الحادث، لمتابعة تطورات الإصابة ومدى استجابته للعلاج والرعاية الطبية المقدمة له.

استمرار الرعاية الطبية للفنان محمد مرزبان بمستشفى أبو خليفة

وأضاف أن أسرة الفنان لم تتخذ حتى الآن قرارًا بنقله إلى أي مستشفى آخر، مؤكدًا أن الفرق الطبية بمستشفى أبو خليفة تتابع حالته على مدار الساعة وتوفر له جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة.

تفاصيل وقوع حادث الفنان محمد مرزبان

وبحسب المعلومات الأولية وروايات المرافقين وفرق الإسعاف، وقع الحادث أثناء مشاركة الفنان في “رايد موتوسيكلات”، حيث اصطدمت إحدى السيارات بالدراجة التي كان يستقلها، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.