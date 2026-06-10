إعلان

وحدة المتغيرات المكانية بالإسماعيلية تكثف جولاتها الميدانية لرصد مخالفات البناء

كتب : أميرة يوسف

03:34 م 10/06/2026

وحده الرصد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت محافظة الإسماعيلية استمرار جهودها في متابعة ملف المتغيرات المكانية ورصد أي مخالفات بناء أو تعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتعليمات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، نفذت وحدة المتغيرات المكانية، تحت إشراف الدكتورة سمر حسيب مدير أصول أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، وبمشاركة فريق عمل الوحدة، حملة مرور ميدانية مكثفة بنطاق حي أول الإسماعيلية لمراجعة ورصد النقاط غير القانونية والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.

أسفرت الحملة عن فحص ومراجعة جميع النقاط المرصودة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها طبقًا لأحكام القانون، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع أي مخالفات جديدة.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء، مؤكدة استمرار الحملات الدورية لرصد المخالفات والتعامل معها وإزالتها في المهد بكل حسم، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وصونًا لأملاك الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية التنمية المحلية مخالفات البناء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل نيسان ماجنيت.. سيارات بمحركات 1000CC سبقتها إلى السوق المصري
أخبار السيارات

قبل نيسان ماجنيت.. سيارات بمحركات 1000CC سبقتها إلى السوق المصري
تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران
تحديات وضغوطات مهنية في انتظار مواليد 4 أبراج.. أبرزهم العقرب
علاقات

تحديات وضغوطات مهنية في انتظار مواليد 4 أبراج.. أبرزهم العقرب
الدعم النقدي|تقسيم المستحقين لـ 4 شرائح لضمان العدالة.. ما هي؟
أخبار مصر

الدعم النقدي|تقسيم المستحقين لـ 4 شرائح لضمان العدالة.. ما هي؟
المئات يشيعون جثمان الفنان عبدالعزيز مخيون فى البحيرة -فيديو وصور
أخبار المحافظات

المئات يشيعون جثمان الفنان عبدالعزيز مخيون فى البحيرة -فيديو وصور

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة الركود التضخمي؟ خبراء يجيبون
بعد انخفاض أسعاره.. رئيس شعبة البيض: توجيهات لتيسير التصدير لاستغلال فائض الانتاج