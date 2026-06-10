أكدت محافظة الإسماعيلية استمرار جهودها في متابعة ملف المتغيرات المكانية ورصد أي مخالفات بناء أو تعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتعليمات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، نفذت وحدة المتغيرات المكانية، تحت إشراف الدكتورة سمر حسيب مدير أصول أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، وبمشاركة فريق عمل الوحدة، حملة مرور ميدانية مكثفة بنطاق حي أول الإسماعيلية لمراجعة ورصد النقاط غير القانونية والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.

أسفرت الحملة عن فحص ومراجعة جميع النقاط المرصودة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها طبقًا لأحكام القانون، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع أي مخالفات جديدة.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء، مؤكدة استمرار الحملات الدورية لرصد المخالفات والتعامل معها وإزالتها في المهد بكل حسم، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وصونًا لأملاك الدولة.