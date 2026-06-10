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فرحة الإعدادية في بورسعيد.. زغاريد وطبل بلدي بعد انتهاء الامتحانات - فيديو وصور

كتب : طارق الرفاعي

12:56 م 10/06/2026
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    احتفالات طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد ٢
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    احتفالات طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد٣
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    طبل ومزمار في بورسعيد ٢
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    طبل ومزمار في بورسعيد

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شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أجواء احتفالية مميزة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم الغامرة بانتهاء ماراثون الامتحانات وسط فرحة عمت محيط اللجان.

واحتفل الطلاب بنهاية الامتحانات، فور خروجهم من اللجان، في مشاهد مليئة بالبهجة، بعدما أسدل الستار على فترة من المذاكرة والاستعدادات المكثفة التي سبقت الامتحانات.

ورقص الطلاب على أنغام المزمار والطبل البلدي، فيما أطلقت الطالبات وأولياء أمور الزغاريد تعبيرًا عن فرحتهن بانتهاء الامتحانات، وسط تفاعل كبير من زملائهن وأولياء الأمور.

وأشعل بعض الطلاب الألعاب النارية احتفالًا بالمناسبة، بينما استخدم آخرون ألعاب الصابون والفقاعات الملونة التي أضفت أجواء احتفالية مبهجة أمام اللجان.

في سياق متصل، شارك أولياء الأمور أبناءهم لحظات الفرح بعد انتهاء الامتحانات، حيث حرص الكثير منهم على استقبال الطلاب أمام اللجان وتهنئتهم بانتهاء العام الدراسي، متمنين لهم التوفيق في النتائج المقبلة.

يشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمحافظة بورسعيد بلغ 14 ألفًا و300 طالب وطالبة بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، موزعين على 66 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

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امتحانات بورسعيد الشهادة الإعدادية

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