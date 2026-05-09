محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان جهود إخماد حريق مخازن "أبو حوا" بقليوب - صور

كتب : أسامة علاء الدين

08:07 م 09/05/2026
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (15)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (17)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (16)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (13)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (14)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (12)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (9)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (11)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (10)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (8)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (7)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (6)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (3)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (5)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (4)
    حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (2)

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله، مدير الأمن، ميدانيًا جهود السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل مخازن "أبو حوا" لقطع غيار الدراجات النارية، على الطريق الزراعي بمدينة قليوب، وذلك فور تلقي البلاغ عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

انتشار أمني منذ اللحظات الأولى

وكان مدير أمن القليوبية متواجدًا في موقع الحادث منذ الدقائق الأولى، حيث أشرف على تأمين محيط المنطقة وتنظيم الحركة المرورية، ومنع اقتراب المواطنين من موقع الحريق حفاظًا على السلامة العامة.

حضور قيادات تنفيذية بالموقع

شهد موقع الحادث حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، لمتابعة الموقف ميدانيًا ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الحريق.

دفع مكثف بقوات الحماية المدنية

ودفعت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة بـ19 سيارة إطفاء، شملت دعمًا من محافظات مجاورة وإدارات متخصصة، بهدف محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

دعم إسعافي ولوجستي بالموقع

كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وسيارة إمداد، إلى جانب 4 لوادر تابعة لمجلس مدينة قليوب، للمساعدة في فتح الممرات ورفع المخلفات، بما يسهم في تسريع عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

إصابات وحالات اختناق

وأسفر الحادث عن إصابة حالتين تم نقلهما إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج، بالإضافة إلى عدد من حالات الاختناق البسيطة التي تم التعامل معها في موقع الحادث.

متابعة مستمرة حتى السيطرة الكاملة

وتواصل الأجهزة التنفيذية أعمال الإطفاء والتبريد تحت إشراف مباشر من المحافظ ومدير الأمن، مع استمرار عمل غرفة العمليات المركزية حتى الانتهاء الكامل من السيطرة على الحريق.

حريق مخازن الحماية المدنية سيارات إطفاء

