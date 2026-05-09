كشفت أسرة سيدة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة حول واقعة مقتلها على يد زوجها، خلال حديثهم في بث مباشر مع موقع "مصراوي"، بالتزامن مع استمرار جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات شبين الكوم اليوم السبت.

أسرة الضحية: "قالنا بلغوها إني اتغيرت"

وأكدت أسرة المجني عليها، أن الزوج ظل لفترة يرسل وسطاء وأقارب لمحاولة إعادة زوجته إلى منزل الزوجية بعد تركها المنزل بسبب الخلافات المتكررة بينهما، مرددًا على لسان الجميع: "بلغوها إني بقيت كويس ومش هزعلها تاني".

وأضافت الأسرة أن الخلافات وصلت وقتها إلى مرحلة دفعتهم لمطالبة الزوج بالطلاق بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، إلا أنه ظل يتمسك بعودتها، وكان يكرر نفس الرسائل أمام أطفاله الصغار ليقوموا بنقلها إلى والدتهم في محاولة للتأثير عليها عاطفيًا.

وأوضحت الأسرة، أن الزوجة استجابت في النهاية وعادت إلى منزلها على أمل استقرار حياتها من جديد، لكن — بحسب رواية الأسرة — المتهم كان قد خطط لجريمته بالفعل قبل عودتها.

وقالت الأسرة لموقع مصراوي إن المتهم افتعل مشاجرة جديدة مع زوجته بعد عودتها بفترة قصيرة، وهددها بشكل مباشر بقوله: "يا تعيشي معايا غصب عنك يا إما هشنقك"، قبل أن ينهي حياتها داخل منزل الزوجية في واقعة هزت قرية كفر السنابسة وكل قرى مركز منوف.

وأضافت الأسرة في حديثها: "محدش يقولنا إنه مجنون.. دا كان عارف كل حاجة ومرتب للجريمة كويس جدًا.. إحنا عايزين حق بنتنا، ويتحاسب على اللي عمله".

عرض المتهم على الطب النفسي

وتشهد القضية اهتمامًا واسعًا داخل محافظة المنوفية، خاصة بعد قرار محكمة جنايات شبين الكوم في الجلسة الأولى بعرض المتهم على الطب النفسي بمستشفى العباسية، بناءً على طلب دفاعه الذي أكد معاناته من اضطرابات نفسية منذ سنوات.

في المقابل، رفضت أسرة المجني عليها بشكل قاطع فكرة عدم مسؤوليته عن الجريمة، مؤكدين أن تصرفاته قبل الواقعة وبعدها تثبت أنه كان مدركًا لما يفعله.

خلفية الواقعة

وترجع تفاصيل القضية إلى مطلع نوفمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا يفيد بمقتل سيدة داخل منزلها بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن الزوج ارتكب الجريمة عقب خلافات أسرية بينهما، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه، ويعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، لتبدأ بعدها رحلة محاكمته التي ما زالت تتابعها أسرته وأهالي القرية وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

