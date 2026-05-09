قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة المتهم بقتل زوجته في كفر السنابسة

كتب : أحمد الباهي

12:19 م 09/05/2026 تعديل في 12:27 م
    الزوج المتهم
    الزوجة المقتولة بكفر السنابسة

قررت محكمة جنايات شبين الكوم ، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، إلى جلسة 11 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة استمرار متابعة أسرة المجني عليها وأهالي القرية لتطورات القضية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، بعد الاتهامات الموجهة إليه بإنهاء حياة زوجته عقب خلافات أسرية بينهما.

القضية شغلت أهالي المنوفية

وتحولت الواقعة منذ ظهور تفاصيلها إلى واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام داخل محافظة المنوفية، خاصة بعد تداول اعترافات المتهم وتحقيقات القضية، إلى جانب حديث أسرة الضحية عن الأيام الأخيرة قبل وقوع الجريمة.

وأكدت أسرة المجني عليها في تصريحات سابقة أن الزوج أعاد زوجته إلى منزل الزوجية بعد وعود متكررة بتحسن معاملته وإنهاء الخلافات، قبل أن تقع الجريمة داخل المنزل.

عرض المتهم على الطب النفسي

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة عرض المتهم على الطب النفسي بمستشفى العباسية، بناءً على طلب هيئة الدفاع، التي دفعت بمعاناته من اضطرابات نفسية منذ سنوات.

في المقابل، رفضت أسرة المجني عليها تلك الرواية، مؤكدين أن المتهم كان مدركًا لتصرفاته بشكل كامل وقت ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى مطلع نوفمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا يفيد بمقتل سيدة داخل منزلها بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات أن الزوج ارتكب الجريمة عقب خلافات أسرية متكررة بينهما، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه، ويخضع للتحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات.

