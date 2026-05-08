إعلان

التحفظ على 1.6 مليون قرص.. ضبط مخزن أدوية غير مرخص بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

01:57 م 08/05/2026

مديرية أمن القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية بدائرة قسم شرطة بنها ثان، بعدما كشفت التحريات قيام المسؤولين عنه بتخزين كميات ضخمة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أدوية خارج الرقابة الصحية

وأكدت المعلومات والتحريات أن المخزن يعمل خارج نطاق الرقابة الصحية، ويحتوي على أدوية غير مصحوبة بأي مستندات تفيد مصدرها أو مدى صلاحيتها للتداول، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

ضبط مليون و650 ألف قرص طبي

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المخزن، وأسفرت الحملة عن ضبط مليون و650 ألف قرص أدوية طبية متنوعة، جميعها مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة الطبية.

اعترافات المتهمين والتحقيقات

وبمواجهة القائمين على المخزن، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب مالية بطريقة غير قانونية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتباشر جهات التحقيق أعمالها، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة فحص المضبوطات لبيان مدى صلاحيتها وخطورتها على الصحة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية أدوية النيابة العامة بنها التموين الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة تكشف تفاصيل صادمة في قضية مدرسة بشتيل: المتهم هدد الموظفات والفيديو
حوادث وقضايا

النيابة تكشف تفاصيل صادمة في قضية مدرسة بشتيل: المتهم هدد الموظفات والفيديو
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة
"سعد صديقنا".. كيف تعامل لافروف مع اختفاء مترجمه في لقاء عبد العاطي بموسكو؟
شئون عربية و دولية

"سعد صديقنا".. كيف تعامل لافروف مع اختفاء مترجمه في لقاء عبد العاطي بموسكو؟
جدران بهتيم الصامتة.. هل أنهى حبل المشنقة حياة الضحية أم هناك يد أخرى؟
حوادث وقضايا

جدران بهتيم الصامتة.. هل أنهى حبل المشنقة حياة الضحية أم هناك يد أخرى؟
مع "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.. حقيقة صورة منسوبة لـ هاني شاكر
أبيض في أسود

مع "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.. حقيقة صورة منسوبة لـ هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان