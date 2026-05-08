نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية بدائرة قسم شرطة بنها ثان، بعدما كشفت التحريات قيام المسؤولين عنه بتخزين كميات ضخمة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أدوية خارج الرقابة الصحية

وأكدت المعلومات والتحريات أن المخزن يعمل خارج نطاق الرقابة الصحية، ويحتوي على أدوية غير مصحوبة بأي مستندات تفيد مصدرها أو مدى صلاحيتها للتداول، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

ضبط مليون و650 ألف قرص طبي

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المخزن، وأسفرت الحملة عن ضبط مليون و650 ألف قرص أدوية طبية متنوعة، جميعها مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة الطبية.

اعترافات المتهمين والتحقيقات

وبمواجهة القائمين على المخزن، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب مالية بطريقة غير قانونية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتباشر جهات التحقيق أعمالها، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة فحص المضبوطات لبيان مدى صلاحيتها وخطورتها على الصحة العامة.