إعلان

"كان بيجربها".. وفاة تلميذ بالابتدائي بعد تناوله "حبة الغلة" في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:50 م 08/05/2026

ضحية قرص حبة الغلال السامة بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية بهناي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الطفل مينا سامح عادل، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، في واقعة مؤلمة شهدتها القرية خلال الساعات الماضية.

تناول "حبة الغلة"

وكشفت المعلومات الأولية أن الطفل تناول قرص الغلال السام "حبة الغلة"، وسط ترجيحات بأنه كان يجربه دون إدراك لخطورته، ما تسبب في إصابته بحالة تسمم شديدة.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

انتظار تشييع الجثمان

وتنتظر أسرة الطفل انتهاء تصاريح الدفن لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية وزملائه بالمدرسة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية حبة الغلة وفاة طفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وداعاً للأنبوبة".. الفرن البلدي يعود لبيوت القرى هرباً من الغلاء.. والحاجة
أخبار المحافظات

"وداعاً للأنبوبة".. الفرن البلدي يعود لبيوت القرى هرباً من الغلاء.. والحاجة
هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده
رياضة محلية

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
أخبار المحافظات

من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
مشهد صادم.. العثور على جثة معلقة بحبل أعلى كوبري مسطرد
حوادث وقضايا

مشهد صادم.. العثور على جثة معلقة بحبل أعلى كوبري مسطرد
هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق
زووم

هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان