خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية بهناي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الطفل مينا سامح عادل، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، في واقعة مؤلمة شهدتها القرية خلال الساعات الماضية.

تناول "حبة الغلة"

وكشفت المعلومات الأولية أن الطفل تناول قرص الغلال السام "حبة الغلة"، وسط ترجيحات بأنه كان يجربه دون إدراك لخطورته، ما تسبب في إصابته بحالة تسمم شديدة.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

انتظار تشييع الجثمان

وتنتظر أسرة الطفل انتهاء تصاريح الدفن لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية وزملائه بالمدرسة.

