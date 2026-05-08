أسرة واحدة.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة في الأقصر

كتب : محمد محروس

01:18 م 08/05/2026

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة في إحدى الترع بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد بسقوط سيارة في ترعة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وتبين أن جميع الضحايا من أسرة واحدة وكانوا في طريقهم لزيارة عائلية، وتعرضوا لإصابات متفاوتة استدعت تدخلا طبيا، وأسفر الحادث عن مصرع أبو بكر أحمد حماد، البالغ من العمر 62 عامًا.

وأصيب سعدية النوبي محمد، 38 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه ارتجاج في المخ، وأحمد أبو بكر حماد، 37 عاما، مصابا بكدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، و محمد عبد الرسول عبيد، 43 عاما بإصابات متفرقة، ومريم محمد عبد الرسول، 8 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

صرخة أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل صفع الطفلة لجين بمصر الجديدة
