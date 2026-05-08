محافظ أسيوط يهنئ "البترول" بالصعود لدوري الأضواء والشهرة

كتب : محمود عجمي

11:51 ص 08/05/2026
هنأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نادي بترول أسيوط بمناسبة صعوده رسميًا إلى الدوري الممتاز، وذلك عقب موسم مميز قدم خلاله الفريق أداءً قويًا وروحًا تنافسية عالية، تُوجت بتحقيق حلم التأهل إلى دوري الأضواء، وسط حالة من الفرحة بين جماهير النادي وأبناء المحافظة.

إشادة بقدرات أبناء المحافظة الرياضية

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه المحافظة من مواهب وكوادر رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق النجاحات، مشيرًا إلى أن صعود بترول أسيوط يمثل إضافة قوية للرياضة بالمحافظة، ومصدر فخر لجميع أبنائها.

تقدير لجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني

ووجّه المحافظ التهنئة إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس عيسى علاق رئيس مجلس إدارة الشركة، والمحاسب إيهاب فايز رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد عبدالمقصود، واللاعبين والجماهير، مثمنًا ما بذلوه من جهود كبيرة وإصرار طوال الموسم حتى تحقق هذا الإنجاز.

دعم مستمر لقطاع الشباب والرياضة

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، وتحرص على دعم الأندية والأنشطة الرياضية المختلفة، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، وإعداد أجيال قادرة على تمثيل أسيوط بصورة مشرفة في مختلف البطولات.

دور مديرية الشباب والرياضة في تنمية المواهب

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تواصل جهودها في دعم الأنشطة الرياضية ورعاية المواهب، بما يعزز من مكانة الرياضة داخل المحافظة ويدعم مسيرة الأندية نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

إنجاز جديد يضاف لسجل الرياضة بأسيوط

ويأتي صعود فريق بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز تتويجًا لموسم حافل بالعطاء والنتائج الإيجابية، ليُضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة بالمحافظة، ويمنح جماهير النادي لحظات من الفخر والسعادة التي انتظروها طويلًا.

