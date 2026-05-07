عاد القلق العالمي من الأوبئة إلى الواجهة مجددا، بعد تسجيل حالات وفاة وإصابة بفيروس "هانتا" القاتل على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، ما دفع السلطات إلى عزل عشرات الركاب في جزيرة نائية وفتح تحقيقات موسعة لمعرفة مصدر العدوى.

وبعد مرور أكثر من 6 سنوات ونصف على تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم نهاية عام 2019، أثارت السفينة السياحية "إم في هونديوس" الأرجنتينية، حالة من الذعر الدولي، خاصة مع إعلان وفاة 3 أشخاص وتأكيد إصابة 5 آخرين بالفيروس.

عزلة جزيرة سانت هيلينا وتفشي فيروس هانتا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن نحو 40 راكبا غادروا السفينة بعد اكتشاف الإصابات، حيث جرى إنزالهم في جزيرة سانت هيلينا الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، وذلك ضمن إجراءات العزل الاحترازية لمنع انتشار العدوى.

تتبع الجزيرة التي استقبلت الركاب بريطانيا، وتُصنف ضمن أكثر الجزر عزلة في العالم، إذ تبعد مسافة تصل إلى 1900 كيلومتر عن السواحل الغربية لقارة إفريقيا.

وتسببت السفينة هونديوس في حالة استنفار منذ السبت الماضي، عقب إبلاغ منظمة الصحة العالمية بوقوع الوفيات المرتبطة بفيروس هانتا، المعروف بخطورته وارتفاع معدل الوفيات الناتجة عنه.

تحقيقات أرجنتينية حول مصدر فيروس هانتا

وفي الأرجنتين، باشر مسؤولون وخبراء صحيون تحقيقات موسعة لتحديد ما إذا كانت البلاد تمثل مصدر تفشي الفيروس الذي اجتاح السفينة خلال رحلتها العابرة للمحيط الأطلسي، وسط متابعة دولية للتطورات والإجراءات الصحية المتخذة لاحتواء الموقف.

وتأتي حالة الطوارئ الصحية على متن السفينة الراسية في عرض البحر، بالتزامن مع تسجيل الأرجنتين ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس هانتا، وهو ما يرجعه باحثو الصحة العامة المحليون إلى التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ.

تغير المناخ وانتشار فيروس هانتا في الأرجنتين

تُصنف منظمة الصحة العالمية دولة الأرجنتين، التي انطلقت منها الرحلة البحرية باتجاه القارة القطبية الجنوبية، بأنها الأعلى في معدل انتشار فيروس هانتا في أميركا اللاتينية، وهو مرض نادر ينتقل عبر القوارض.

وأوضح خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في توسيع نطاق انتشار فيروس هانتا؛ حيث تؤدي التغيرات في النظم البيئية الناتجة عن تغير المناخ إلى ازدهار القوارض الحاملة للفيروس في مناطق جغرافية أوسع.

حالة ذعر دولي بسبب فيروس هانتا على متن السفينة

تسببت السفينة هونديوس في حالة ذعر صحي دولي منذ يوم السبت الماضي، عقب إبلاغ منظمة الصحة العالمية بوفاة 3 ركاب نتيجة اشتباه في إصابتهم بفيروس هانتا.

وأبحرت السفينة من مدينة أوشويا في الأرجنتين بتاريخ الأول من أبريل، وترسو حاليا قبالة كاب فيردي منذ يوم الأحد، في وقت تبذل فيه فرق الطوارئ جهودا للتعامل مع الوضع الصحي المتفاقم.