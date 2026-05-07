أعلنت هندسة كهرباء مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، في بيان اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي غدًا الجمعة عن المدينة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الرئيسية.

مدة فصل التيار الكهربائي

وأوضح البيان، أن الفصل يتضمن المدينة بالكامل وضواحيها من القرى والوديان، لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 5 مساءً.

مناشدة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة

وناشدت المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال تلك الفترة، ولحين استقرار التيار الكهربائي.