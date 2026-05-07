قصيرة الأجل.. رويترز: إيران وأمريكا تقتربان من خطة لإنهاء الحرب

كتب : عبدالله محمود

06:51 م 07/05/2026

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن وإيران وأمريكا تقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد مؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال.

وبحسب المصادر الأمريكية المطلعة، ترتكز الخطة الجديدة لإنهاء الحرب على مذكرة تفاهم قصيرة الأجل بدلا من اتفاق سلام شامل، مما يبرز ‌شدة الخلافات بين الجانبين ويشير إلى أن أي اتفاق في هذه المرحلة سيكون مؤقتا.

ووفقا لرويترز، خفضت إيران وأمريكا الطموحات بشأن التوصل إلى تسوية شاملة مع استمرار الخلافات بينهما على قضايا الأكثر خلافا دون حل.

وأوضحت المصادر، أن أبرز ما يعيق الاتفاق بين طهران وواشنطن هو البرنامج النووي الإيراني ومصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب والمدة التي ستعلق فيها إيران العمل في برنامجها النووي.

وذكرت المصادر أن أمريكا وإيران يعملان على التوصل إلى ترتيب مؤقت يمنع عودة الحرب من جديد.

وأكد مسؤول باكستاني مطلع على المحادثات، أن إسلام آباد تسعى لإعلان الطرفين إنهاء الحرب بشكل دائم.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح الجارية مناقشته بين إيران وأمريكا سينفذ على ثلاث مراحل، ولكن بهدف إنهاء الحرب رسميا وحل أزمة مضيق هرمز، لكنه سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية، بشأن تعليق إيران لبرنامجها النووي.

