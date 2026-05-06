استجابة لـ"مصراوي".. تحرك عاجل بكفر الشيخ لإنهاء أزمة الصرف الصحي بـ"فم الصعيدي"

كتب : إسلام عمار

10:08 م 06/05/2026

محافظة كفر الشيخ

استجاب مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، لما نشره موقع "مصراوي" حول معاناة أهالي منطقة "فم الصعيدي" بمدينة دسوق من حصار مياه الصرف الصحي لشوارعهم ومنازلهم، وهي الأزمة التي لاقت صدى واسعاً وتدخلات برلمانية عاجلة.

بدأت الاستجابة عقب رصد وحدة السلامة العامة والرقابة على الأداء بمركز السيطرة، لتقرير نشره "مصراوي" يوم الإثنين الماضي تضمن بثاً مباشراً يوثق غرق الشوارع وتضرر المواطنين.

وبدوره، وجه العميد تامر الرويني، مدير مركز السيطرة، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لفحص الشكوى، ودفعت المحافظة بأسطول من سيارات الكسح لسحب المياه من المنازل والبيارات كإجراء عاجل، مع التوجيه باستمرار العمل لمنع تراكمها مجدداً، تنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

حل جذري وإنذار للمقاول

وفي سياق متصل، كشف النائب محمد عطا، عضو مجلس النواب، عن تطورات قانونية وفنية هامة لإنهاء الأزمة جذرياً، حيث تلقى رداً من المحافظة يفيد بصدور إنذار رسمي من الهيئة القومية للصرف الصحي للشركة المنفذة بسحب الأعمال في حال عدم الالتزام بالجدول الزمني.

أوضح النائب عطا لـ"مصراوي" أن نسب التنفيذ الإجمالية للمشروع بلغت 85%، وجاءت التفاصيل كالتالي: الأعمال المدنية تم تنفيذ 80% وجارٍ التشطيب، وشبكات الانحدار وصلت نسبة الإنجاز إلى 98%، وخط الطرد بلغت نسبة التنفيذ 95%، ومحطة الرفع الفرعية تم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 100% وجارٍ التركيب.

6 أشهر لإنهاء المعاناة

وأكد عضو مجلس النواب أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية على إنهاء كافة الأعمال المتبقية خلال 6 أشهر، شريطة انتظام التدفقات المالية، مع مخاطبة رئيس الهيئة لإلزام الشركة المنفذة بهذا الموعد النهائي لرفع المعاناة عن كاهل أهالي "فم الصعيدي".

