أعلن محمد شرابي، نقيب صيادي مركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، شحوط قارب صيد شرق بوغاز البرلس بسبب ارتفاع أمواج البحر المترية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تفاصيل الواقعة

وكشف نقيب صيادي مركز البرلس، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء عن توقف قارب الصيد المسمى "هبة فتحي" في مياه البحر المتوسط شرق بوغاز البرلس نتيجة عطل بالمحرك ما أدى إلى شحوط القارب بسبب ارتفاع أمواج البحر.

ولفت إلى أنه بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط تعذر سحب القارب إلى ميناء الصيد بالبرلس بينما تستأنف أعمال سحب القارب عقب تحسن الأحوال الجوية.

وقال شرابي إن طاقم العمل بالقارب خرج منه بسلام دون تعرض أي منهم لمكروه وهناك حالة من الترقب لحالة الطقس بشأن العمل على سحبه إلى ميناء البرلس.