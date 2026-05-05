نفت مصادر أمنية بمحافظة الإسماعيلية ما تم تداوله بشأن القبض على زوج دنيا فؤاد، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده حتى الآن.

حضور طوعي للاستعلام عن الموقف القانوني

وأوضحت المصادر أن زوج دنيا فؤاد توجه بنفسه إلى قسم الشرطة بدائرة ثان برفقة محاميه، وذلك للاستعلام عن موقفه القانوني في ضوء ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة زوجته وجمع التبرعات.

لا أوامر ضبط أو ملاحقات أمنية

وأكد المصدر أنه لا توجد أي أوامر ضبط أو إحضار صادرة بحق الزوج، كما أنه غير مطلوب أمنيًا، مشددًا على أن تواجده داخل القسم كان بشكل طوعي وليس نتيجة توقيف أو ضبط.

غياب البلاغات الرسمية ضد دنيا فؤاد

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أنه لم يتم تحرير أي محاضر رسمية ضد دنيا فؤاد من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن ما تم تداوله بشأن الواقعة اقتصر على منشورات عبر موقع “فيس بوك”، دون تقديم بلاغات رسمية إلى جهات التحقيق.

تحذير من تداول الشائعات

وشددت المصادر على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول الأخبار، خاصة في القضايا التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قانونية رسمية، لتجنب نشر الشائعات أو تضليل الرأي العام.

بدأت قصة دنيا فؤاد من محافظة الإسماعيلية كحالة إنسانية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت متحدثة عن إصابتها بالسرطان ومعاناتها مع العلاج، ما أثار تعاطفًا واسعًا ودفع عددًا كبيرًا من المتابعين إلى تقديم تبرعات مالية لدعمها، خاصة بعد انتشار قصتها بشكل كبير.

مطالبات بالتحقيق وردود فعل متباينة

ومع تزايد التفاعل، تحولت القصة إلى قضية رأي عام، قبل أن تبدأ موجة من الشكوك عبر “فيس بوك”، بعد تداول تساؤلات حول طبيعة حالتها الصحية وأوجه إنفاق التبرعات، في ظل غياب مستندات طبية معلنة أو جهة رسمية تشرف على جمع الأموال.

وتصاعد الجدل مع ظهور روايات من داعمين سابقين أشاروا إلى أن دنيا كانت قد تعافت من السرطان في وقت سابق، وأن حالتها الحالية لا ترتبط بالمرض ذاته، وهو ما زاد من حالة الانقسام بين المتابعين.