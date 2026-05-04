في بيت بسيط بقرية أكوة التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لم يكن أحد يتخيل أن لحظات عادية من الضحك والمزاح بين شقيقين ستنتهي بهذه الصورة القاسية وبفارق الشاب الحياة قتيلا بالخطأ.

داخل المطبخ، حيث اعتادت الأسرة على التجمع، كان "عاصم" الشاب العشريني يمزح مع شقيقته الصغيرة، ذات الأربعة عشر عامًا، ضحكات متبادلة، وكلمات عفوية، ومشهد يومي لا يحمل أي نذر خطر، لكن في لحظة خاطفة، اختلط المزاح بيدٍ تحمل أداة حادة، لتتحول الضحكة إلى صرخة، واللحظة العابرة إلى مأساة لا تُنسى.

طعنة واحدة فقط كانت كفيلة بأن تغيّر كل شيء، أصابت "عاصم" في الجانب الأيسر من صدره، فسقط على الفور وسط حالة من الذعر والارتباك، لم تستوعب شقيقته ما حدث، وتحولت ملامحها من ضحك إلى صدمة، بينما حاولت الأسرة إنقاذ الموقف بأي شكل.

نُقل الشاب إلى المستشفى في سباق مع الزمن، على أمل أن تنجح محاولات الأطباء في إنقاذه، لكن الإصابة كانت أقوى من كل المحاولات، لفظ أنفاسه الأخيرة، تاركًا خلفه أسرة مكلومة، وشقيقة صغيرة ستظل تحمل عبء تلك اللحظة طوال حياتها.

الأجهزة الأمنية تحركت سريعًا، وتم التحفظ على الفتاة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، مع التأكيد على أن الحادث وقع دون قصد جنائي، في انتظار ما ستسفر عنه التقارير الطبية وتحريات المباحث.