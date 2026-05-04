سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 7 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.