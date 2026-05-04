سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 7 بنوك مع ختام تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:43 م 04/05/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

