كانوا بيسلكوا المواسير.. مصرع عاملين غرقًا داخل بئر صرف صحي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:26 م 30/05/2026

لقي عاملان مصرعهما، اليوم السبت، إثر سقوطهما داخل بئر للصرف الصحي بقرية السلام التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، أثناء محاولة إصلاح انسداد بمواسير الصرف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوصول حمادة السيد محمد حريز، 40 عامًا، عامل، وهشام عبد الحافظ عبد الموجود، 53 عامًا، عامل، ويقيمان بقرية السلام بدائرة المركز، إلى مستشفى بدر العام جثتين هامدتين ادعاء غرق.

تفاصيل الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء نزول العامل الأول إلى بئر صرف صحي مجاور لمنزله لإصلاح انسداد بمواسير الصرف، سقط داخل البئر وغرق بمياه الصرف.

وأضافت التحريات أن العامل الثاني حاول إنقاذ جاره، إلا أنه سقط هو الآخر داخل البئر ولقي مصرعه غرقًا.

نقل الجثتين للمستشفى

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة حمادة السيد محمد حريز، 40 عامًا، عامل، وهشام عبد الحافظ عبد الموجود، 53 عامًا، عامل.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين، تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

