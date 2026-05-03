أقامت مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، مساء السبت، حفل زفاف عروسين من أبناء الرعاية الاجتماعية، وحملة مجتمع بلا مشردين، تحت رعاية المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

شهد الحفل مشاركة مجتمعية من أبناء مدينة دسوق، بحضور الدكتورة دار السلام حسين وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، وخالد عبد العظيم وكيل المديرية، ورولا زهير مدير إدارة الدفاع، ومصطفى صبري مدير إدارة التعاونيات، والدكتورة نرمين القصري كبير أخصائيين بالمديرية، وشيماء غازى رئيس قسم الدفاع بإدارة كفر الشيخ، ومنال العيسوى مدير الإدارة الاجتماعية بدسوق.

أكد محمود أبوالحسن، المنسق العام لحملة مجتمع بلا مشردين في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أن العروسين قصتهما تتلخص في أن العريس كان أحد النزلاء بإحدى دور الرعاية في القاهرة، وبسبب ظروف مرضية غادر الدار وتوجه إلى مدينة دسوق، وبعدها رصد فريق الحملة تواجده في شوارع مدينة دسوق بلا مأوى.

ولفت إلى أنه وفق عمل حملة "مجتمع بلا مشردين" جرى إنهاء الأوراق الخاصة بعملية نقله وإيداعه بدار الرحمة في مدينة دسوق لإيواء المشردين بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وفي إطار الدور العملي تجاهه جرى التعامل معه بناءً على البروتوكول المتبع نحو تلك الحالات.

وأوضح أنه مع مرور الأيام وانسجامه في دار الرحمة جرى الحاقه بتعليم التمريض، وتحول إلى شخص مختلف تمامًا بعدما أصبح قريب وصديق للجميع، كما جرى توفير فرصة عمل له في الدار بعدما أصبح مسئول عن زوجه.

وكشف عن العروس من إحدى فتيات دار الرعاية بالبكاتوش بمركز قلين، وهي إحدى الدور التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، وجرى عرض الأمر على مسئولي الدار، والمديرية بشأن زواج العروسين "وحيد وإسراء" وتمت الموافقة الفعلية من جميع مسئولي المديرية فتم التوافق وتحديد موعد عقد القران ثم إتمام الزفاف.

وقال أبوالحسن، إن أجمل ما في القصة هو تلبية المجتمع المدني في مدينة دسوق بشأن المشاركة في إتمام حفل الزفاف ما بين المساهمات في توفير إحدى القاعات الكبرى في مدينة دسوق المتخصصة في الأفراح والمناسبات، وتوفير سيارات الزفاف، وغيرها من عوامل ساعدت على نجاح حفل الزفاف.