أعلنت محافظة سوهاج عن نجاح الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في تحقيق "صفر مخالفات" بشأن التعديات على الرقعة الزراعية وحرم نهر النيل وأملاك الدولة، منذ بداية عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي الفوري لأي محاولات بناء مخالف أو تعدٍ على أراضي الدولة.

وأكدت المحافظة أن هذا النجاح جاء نتيجة المتابعة الميدانية الدقيقة واليقظة التامة لغرف العمليات بالمراكز والمدن والقرى، إلى جانب التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

المحافظ: حماية الأراضي خط أحمر

وقال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إن الانضباط الكامل الذي شهدته المحافظة خلال أيام العيد جاء تنفيذًا لخطط استباقية تم إعدادها مسبقًا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات في مهدها.

وشدد المحافظ على أن حماية أملاك الدولة ومقدرات المواطنين تمثل "أمنًا قوميًّا"، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تهدد الرقعة الزراعية.

رصد فوري لمحاولات التشوين والبناء

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير الميداني الصادر عن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة سوهاج إلى أن حملات الرصد والمتابعة اعتمدت على تقنيات المتغيرات المكانية والمرور الدوري المستمر على مختلف المناطق.

وأوضح التقرير أن تلك الجهود ساهمت في رصد وإيقاف بعض محاولات التشوين أو البناء البسيطة بمحيط الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها أو تحولها إلى مخالفات قائمة.

إشادة بجهود الأجهزة التنفيذية

ووجه محافظ سوهاج الشكر والتقدير إلى مسئولي الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجميع فرق العمل المشاركة، مشيدًا بجهودهم المتواصلة على مدار الساعة خلال فترة العيد، من أجل فرض هيبة القانون والحفاظ على أصول الدولة وحقوق الأجيال القادمة.