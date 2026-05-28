بالصور- انهيار جزئي لعقار بمدينة الشهداء في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:53 م 28/05/2026 تعديل في 04:53 م
    تشققات حوائط وانهيار جزئي لعقار
    تجمع الأهالي في موقع الحادث بالشهداء
    رئيس مدينة الشهداء يتابع تطورات الحادث

تابع محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم الخميس، أعمال التعامل مع واقعة الانهيار الجزئي لأحد العقارات بمنطقة درب فايد بمدينة الشهداء، يرافقه منال عبده نائب رئيس المدينة، وأشرف مطر سكرتير عام الوحدة المحلية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

لجنة تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى موقع العقار لإجراء المعاينة الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى إصدار القرار المناسب بشأن العقار حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

فرض كردون أمني

وأكد رئيس المدينة فصل جميع المرافق عن العقار، وفرض كردون أمني بمحيط المنطقة، تمهيدًا للبدء في أعمال إزالة العقار والتعامل مع مصدر الخطورة، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء الكامل من الأعمال وتحقيق السلامة العامة للمواطنين.

المنوفية انهيار عقار

