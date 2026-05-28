ضبط 1930 مخالفة ميكروباص وسرفيس خلال أسبوع في الجيزة

كتب : محمد أبو بكر

02:56 م 28/05/2026

أعلنت محافظة الجيزة ضبط 1930 مخالفة لسيارات السيرفيس بأنحاء المحافظة، خلال الأسبوع الماضي.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار جهود ضبط منظومة النقل الجماعي، والتصدي لمخالفات الميكروباص، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس بالجيزة


وكشف المحافظ عن شن أكثر من 60 حملة تفتيشية على قطاعات وأحياء المحافظة، خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن المخالفات المضبوطة شملت تقطيع خطوط السير، وتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة، والوقوف في أماكن غير مخصصة، والتحميل خارج المواقف الرسمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم خلال الحملات ضبط وإحضار أكثر من20 سيارة، وردت بحقها شكاوى من غرفة عمليات المحافظة، كما تم رصد بعض الشكاوى على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، التي تفيد بتضرر بعض الركاب من سلوكيات بعض السائقين، وتم التعامل مع جميع الشكاوى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ على جميع الخطوط والمواقف، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تؤثر على حقوق الركاب أو تعرقل حركة السير.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى فرض الانضباط الكامل والتنسيق المستمر بين جهاز السرفيس والأجهزة المعنية بالمحافظة كافة.

