تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لإعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والتجميع النهائي للدرجات.

وأكدت المديرية أن نتيجة الترم الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة من هنا



وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من إعداد النتيجة في صورتها النهائية.

وأوضحت أن الطلاب وأولياء الأمور سيتمكنون من الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب، فور إتاحتها على الموقع الرسمي، مع إمكانية معرفة الدرجات في المواد الدراسية المختلفة بشكل مباشر.

وأشارت المديرية إلى أن النتائج ستكون متاحة أيضًا داخل المدارس في كشوف واضحة ودون أي مقابل مادي، مؤكدة عدم تحصيل أي رسوم مقابل استخراج الشهادات أو الاطلاع على النتائج.