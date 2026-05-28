استقبلت مراكز شباب كفر الشيخ، اليوم الخميس، روادها من كل الأعمار فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وثاني أيام مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" إحتفالاً بالعيد، والتي أطلقت المبادرة وزارة الشباب والرياضة لتقديم البرامج والفعاليات الترفيهية بتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت مراكز الشباب إقامة الفعاليات الترفيهية والرياضية بالمجان والتي تنوعت ما بين عروض التنورة والعرائس، والمسابقات الترفيهية، والألعاب الرياضية، وفقرات الرسم والتلوين، وتشغيل الملاهي وحمامات السباحة وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية متكاملة.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة استقبلت آلاف المواطنين فى ثاني أيام العيد ومن المتوقع زيادة كثافة المترددين على الأندية ومراكز الشباب على مدار اليوم وباقى أيام العيد مع تقديم المزيد من البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية المتنوعة.

ولفت إلى أن المبادرة بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولي، معاون مدير المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فريق عمل المديرية بالغرفة المركزية يتابع تلك الإحتفالات، وتطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، والملاعب لحماية المشاركين على مدار الساعة.