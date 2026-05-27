نفذ فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تدخلا لإنقاذ سيدة تبلغ من العمر 49 عامًا ونجلها (21 عامًا)، إثر بلاغ وارد من المحافظة بشأن احتياجهما لتدخل عاجل.

وجاء التحرك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم الفني والاجتماعي للحالات الأولى بالرعاية.

رصد الحالة الصحية والاجتماعية

كشف الفحص الميداني لفريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي أن السيدة "ن.أ.ج" المقيمة برفقة نجلها "ي.ي" داخل شقة تمليك، تعاني من عدة أمراض مزمنة وخشونة شديدة بالمفاصل تعوق حركتها.

وأفاد الفحص بأن الابن في حاجة لمتابعة طبية مستمرة عقب إجراء جراحة لعلاج "خراج"، وذلك في ظل اعتمادهما على معاش تأميني ورفض بعض ذويهما تقديم المساعدة لهما.

التدخل الطبي والدعم العيني

نسق فريق التدخل مع هيئة الإسعاف حيث جرى نقل الحالتين إلى مستشفى الجامعة لتلقي الرعاية اللازمة. وأظهر الكشف الطبي معاناة السيدة من التهابات مفاصل حادة، بينما جرى تغيير الضمادات الطبية للابن.

وقدمت المديرية دعما عينيا تمثل في توفير "مشاية" لمساعدة السيدة على الحركة، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية جاهزة للأسرة لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

تأمين الرعاية بدار مسنين

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جرى توجيه المبلغة لاتخاذ إجراءات إيداع السيدة بدار رعاية المسنين لضمان استدامة الخدمة الطبية والاجتماعية لها.

وأوضحت المديرية أن السيدة تمتلك مقومات الإقامة بالدار لكونها تحصل على معاش تأميني ولديها سكن تمليك، مما يضمن وجود من يخدمها ويحافظ على سلامتها ومستقبلها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.