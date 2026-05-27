إعلان

كارثة صحية.. تفشي الحصبة في بنجلاديش يودي بحياة مئات الأطفال

كتب : وكالات

01:05 م 27/05/2026

تفشي الحصبة في بنجلاديش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد بنجلاديش موجة حادة من تفشي الحصبة بين الأطفال، مع تجاوز عدد الضحايا منذ منتصف مارس الماضي أكثر من 500 طفل، في وقت تواجه فيه المستشفيات أزمة اكتظاظ حادة ونقصًا في أسرة العناية المركزة المخصصة للحالات الحرجة.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر" أن غالبية الإصابات سُجلت بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة المرتبطة بالمرض، خصوصًا بين الأطفال الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم الأساسية.

وبحسب التقارير، تم تسجيل ما لا يقل عن 86 حالة وفاة مؤكدة بين الأطفال منذ بداية العام الجاري نتيجة الإصابة بالحصبة، إلى جانب 426 طفلًا ظهرت عليهم أعراض المرض، في موجة وصفها أطباء بأنها من أعنف موجات التفشي التي شهدتها البلاد منذ عقود.

وخلال الأشهر الأخيرة، ارتفعت معدلات انتشار العدوى بصورة لافتة، ما تسبب في ضغوط كبيرة على النظام الصحي، خاصة في المناطق الريفية والأحياء العشوائية التي تضم الفئات الأكثر هشاشة.

وأظهرت بيانات المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 62 ألفًا و507 حالات مشتبه بإصابتها بالحصبة في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس و23 مايو، من بينها 8494 إصابة مؤكدة مخبريًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الشهر الماضي من أن انخفاض معدلات التغطية بالتطعيمات الروتينية يزيد من احتمالات تفشي الوباء على نطاق واسع.

وفي محاولة للحد من انتشار المرض وتقليل عدد الوفيات، أعلنت السلطات في بنجلاديش توسيع حملة التطعيم الطارئة ضد الحصبة والحصبة الألمانية، مع التركيز على الأطفال في الفئات العمرية الصغيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنجلاديش الحصبة الأطفال

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تعليق البرادعي على دعوة ترامب لتوسيع اتفاقية أبراهام يثير تفاعلًا
شئون عربية و دولية

تعليق البرادعي على دعوة ترامب لتوسيع اتفاقية أبراهام يثير تفاعلًا
نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية للخطيب: "زعلان منك كتير جدا"
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية للخطيب: "زعلان منك كتير جدا"
المقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة لعلامة هيونداي الكورية بمصر
أخبار السيارات

المقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة لعلامة هيونداي الكورية بمصر

جناية بطعم الشوكولاتة.. كيف قادت دعابة "تورتة الحشيش" موظفا بفندق وسائحة
حوادث وقضايا

جناية بطعم الشوكولاتة.. كيف قادت دعابة "تورتة الحشيش" موظفا بفندق وسائحة
كيف خسر ملياردير صيني 1.7 مليار دولار خلال ساعات؟
اقتصاد

كيف خسر ملياردير صيني 1.7 مليار دولار خلال ساعات؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة