تشهد بنجلاديش موجة حادة من تفشي الحصبة بين الأطفال، مع تجاوز عدد الضحايا منذ منتصف مارس الماضي أكثر من 500 طفل، في وقت تواجه فيه المستشفيات أزمة اكتظاظ حادة ونقصًا في أسرة العناية المركزة المخصصة للحالات الحرجة.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر" أن غالبية الإصابات سُجلت بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة المرتبطة بالمرض، خصوصًا بين الأطفال الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم الأساسية.

وبحسب التقارير، تم تسجيل ما لا يقل عن 86 حالة وفاة مؤكدة بين الأطفال منذ بداية العام الجاري نتيجة الإصابة بالحصبة، إلى جانب 426 طفلًا ظهرت عليهم أعراض المرض، في موجة وصفها أطباء بأنها من أعنف موجات التفشي التي شهدتها البلاد منذ عقود.

وخلال الأشهر الأخيرة، ارتفعت معدلات انتشار العدوى بصورة لافتة، ما تسبب في ضغوط كبيرة على النظام الصحي، خاصة في المناطق الريفية والأحياء العشوائية التي تضم الفئات الأكثر هشاشة.

وأظهرت بيانات المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 62 ألفًا و507 حالات مشتبه بإصابتها بالحصبة في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس و23 مايو، من بينها 8494 إصابة مؤكدة مخبريًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الشهر الماضي من أن انخفاض معدلات التغطية بالتطعيمات الروتينية يزيد من احتمالات تفشي الوباء على نطاق واسع.

وفي محاولة للحد من انتشار المرض وتقليل عدد الوفيات، أعلنت السلطات في بنجلاديش توسيع حملة التطعيم الطارئة ضد الحصبة والحصبة الألمانية، مع التركيز على الأطفال في الفئات العمرية الصغيرة.