استقبل ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، السفينة السياحية AROYA، وعلى متنها 1388 راكبًا من جنسيات مختلفة، بينهم 339 سائحًا و1049 من أفراد الطاقم، وذلك ضمن رحلات السياحة البحرية الوافدة إلى المدينة.

مواصفات السفينة السياحية AROYA



تتميز السفينة بطول يبلغ 335 مترًا وغاطس 8.5 متر، وترفع علم دولة مالطا، حيث جرى استقبالها في إطار تعزيز حركة السياحة البحرية ودعم تدفق الرحلات السياحية إلى موانئ البحر الأحمر.

إنهاء سريع للإجراءات الملاحية والأمنية



وأكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى إنهاء جميع الإجراءات الملاحية والأمنية والجوازات فور وصول السفينة إلى الميناء، بما أسهم في سرعة وسهولة نزول السائحين وتحركهم نحو برامجهم السياحية داخل مدينة شرم الشيخ.

جاهزية الميناء لاستقبال السفن العملاقة



وأشار إلى أن سرعة الإجراءات تعكس جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية العملاقة بكفاءة عالية، وتكامل منظومة العمل بين مختلف الجهات العاملة، بما يضمن انسيابية الحركة ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

تنامي حركة السياحة البحرية بشرم الشيخ



وأوضح أن تسهيل الإجراءات يسهم في استمرار تنامي حركة السياحة البحرية إلى مدينة شرم الشيخ، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية العالمية على البحر الأحمر خلال المواسم السياحية.