إعلان

في أول أيام العيد.. ميناء شرم الشيخ يستقبل السفينة السياحية AROYA

كتب : رضا السيد

12:21 م 27/05/2026

ميناء شرم الشيخ يستقبل السفينة السياحية AROYA

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، السفينة السياحية AROYA، وعلى متنها 1388 راكبًا من جنسيات مختلفة، بينهم 339 سائحًا و1049 من أفراد الطاقم، وذلك ضمن رحلات السياحة البحرية الوافدة إلى المدينة.

مواصفات السفينة السياحية AROYA


تتميز السفينة بطول يبلغ 335 مترًا وغاطس 8.5 متر، وترفع علم دولة مالطا، حيث جرى استقبالها في إطار تعزيز حركة السياحة البحرية ودعم تدفق الرحلات السياحية إلى موانئ البحر الأحمر.

إنهاء سريع للإجراءات الملاحية والأمنية


وأكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى إنهاء جميع الإجراءات الملاحية والأمنية والجوازات فور وصول السفينة إلى الميناء، بما أسهم في سرعة وسهولة نزول السائحين وتحركهم نحو برامجهم السياحية داخل مدينة شرم الشيخ.

جاهزية الميناء لاستقبال السفن العملاقة


وأشار إلى أن سرعة الإجراءات تعكس جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية العملاقة بكفاءة عالية، وتكامل منظومة العمل بين مختلف الجهات العاملة، بما يضمن انسيابية الحركة ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

تنامي حركة السياحة البحرية بشرم الشيخ


وأوضح أن تسهيل الإجراءات يسهم في استمرار تنامي حركة السياحة البحرية إلى مدينة شرم الشيخ، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية العالمية على البحر الأحمر خلال المواسم السياحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء شرم الشيخ السفينة السياحية AROYA جنوب سيناء عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بسبب "يا جعان".. جمهور الأهلي يهاجم عصام الحضري والزملكاوية يدافعون
رياضة محلية

بسبب "يا جعان".. جمهور الأهلي يهاجم عصام الحضري والزملكاوية يدافعون
نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية للخطيب: "زعلان منك كتير جدا"
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية للخطيب: "زعلان منك كتير جدا"
المقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة لعلامة هيونداي الكورية بمصر
أخبار السيارات

المقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة لعلامة هيونداي الكورية بمصر

كيف خسر ملياردير صيني 1.7 مليار دولار خلال ساعات؟
اقتصاد

كيف خسر ملياردير صيني 1.7 مليار دولار خلال ساعات؟
"نطح الفيسبا وجري".. عجل هارب يُثير الهرج أعلى كوبري الشون بالمحلة (فيديو
أخبار المحافظات

"نطح الفيسبا وجري".. عجل هارب يُثير الهرج أعلى كوبري الشون بالمحلة (فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة