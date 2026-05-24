شهدت جلسة محاكمة المتهمة في قضية مقتل الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، تطورات جديدة، بعدما طلب دفاع المتهمة والمدعي بالحق المدني عن أسرة المجني عليها رد هيئة محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر القضية.

تحول مفاجئ في قضية عروس بورسعيد

وتمسك الدفاع خلال الجلسة بمطالبهما السابقة بمناقشة شهود إثبات الواقعة، وعلى رأسهم "محمود" خطيب المجني عليها و"شهد" إحدى أقاربه، إلى جانب طلب عرض فلاشة مدمجة وبعض الأدلة المقدمة ضمن أوراق القضية، بحسب ما ورد خلال الجلسة.

النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمة بقتل عروس بورسعيد

وترافع ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، عقب استعراض أدلة الإثبات المتعلقة بالواقعة وما تضمنته التحقيقات.

تفاصيل قضية "عروس بورسعيد"

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، عندما عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، موضحة أن خلافًا حول شقة سكنية تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها. وتواصل محكمة جنايات بورسعيد نظر القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام داخل المحافظة وخارجها.

