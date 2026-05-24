قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بتأجيل جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، إلى اليوم الأول من دور انعقاد يونيو، وذلك للنظر في طلب رد هيئة المحكمة.

طلب رد المحكمة

وكان محاميا المتهمة والدفاع بالحق المدني عن أسرة المجني عليها قد تقدما بطلب لرد هيئة محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر القضية، خلال جلسة اليوم.

وتمسك الدفاع خلال الجلسة بمطالبه السابقة، والتي تضمنت مناقشة شهود إثبات الواقعة، وعلى رأسهم “محمود” خطيب المجني عليها و“شهد” إحدى أقاربها، إلى جانب عرض فلاشة مدمجة وبعض الأدلة المقدمة ضمن أوراق القضية.

مرافعة النيابة

وخلال الجلسة، ترافع ممثل النيابة العامة مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، عقب استعراض أدلة الإثبات المتعلقة بالقضية.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.