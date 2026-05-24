أكد محمد السيد، والد الطفل أشرف صاحب الـ11 عامًا، الذي اتهم زوج أمه بإنهاء حياته في منطقة القابوطي الجديد، أنه علم بوفاة نجله من خلال منشور متداول على موقع "فيسبوك".

وقال والد الطفل: "انفصلنا قبل ولادة أشرف بقرابة شهر، وهو عنده توحد، وقرأت على الفيسبوك أن الإسعاف نقل جثة طفل عنده 11 عامًا إلى مستشفى الزهور بمساكن القابوطي، وعندما أكملت قراءة البوست وجدت اسم ابني، فأسرعت إلى مستشفى الزهور وهناك أخبروني إنه في المشرحة".

وأضاف: "أخبرني أشخاص بالمستشفى أنهم أحضروا الطفل وكانوا ينويان تركه والهرب، لكن أحد الأطباء نجح في تعطيلهما حتى حضرت المباحث".

تعذيب طفل بورسعيد

وتابع والد الطفل: "شهود إثبات الواقعة من السيدات جيرانهم أكدوا أن أشرف كان يعاني معهم ويتعرض للضرب اليومي، وأن الحبال كانت معلمة في قدمه وشفته وارمة ومقطوعة.. كان متبهدل".

مطالبة بالقصاص

واختتم حديثه قائلاً: "أطالب بحق ابني وأن الاثنين يتعدموا.. لو واحد يهود شاف جثة ابني هيصعب عليه.. حسبي الله ونعم الوكيل ولن أترك حق ابني".

تحقيقات مستمرة

وتباشر جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد تحقيقاتها مع المتهم بإنهاء حياة الطفل، حيث أشارت التحريات الأولية غير النهائية إلى أن زوج والدة الطفل تعدى عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة.

وكان مستشفى الزهور قد استقبل جثة الطفل "أ.م.م"، 11 عامًا، وبها كدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسد، تسببت في توقف عضلة القلب، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكلف اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتمكن الفريق من ضبط المتهم قبل محاولته الهروب.

وأقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بتعديه على الطفل بالضرب، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إنهاء حياته، فيما تواصل جهات التحقيق سماع أقوال المتهم ووالدة الطفل وعدد من الشهود، إلى جانب انتظار تقرير الطب الشرعي لبيان السبب النهائي للوفاة.