نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الأهالي، في انتشال جثماني فتاتين مجهولتي الهوية، في العقد الثاني من عمرهما، إثر العثور عليهما غارقتين في مياه ترعة دكرنس أمام مسجد الرحمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حالياً للتوصل إلى أهليتهما والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من عدد من الأهالي، يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين غارقتين في مياه الترعة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس برفقة قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ. وبالفحص والمعاينة، تبين وجود جثتين لفتاتين في العقد الثاني من العمر ترتديان ملابسهما الكاملة، ولا توجد معهما أي أوراق ثبوتية تكشف عن هويتهما.

جرى انتشال الجثمانين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقلهما وإيداعهما داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بعمل نشرة بمواصفات الفتاتين وفحص بلاغات المتغيبين والمفقودين لتحديد هويتهما.