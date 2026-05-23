إعلان

الإنقاذ النهري بالدقهلية ينتشل جثماني فتاتين مجهولتين من مياه ترعة دكرنس

كتب : رامي محمود

10:09 ص 23/05/2026

العثور على جثتين لفتاتين غرقتا في بحر دكرنس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الأهالي، في انتشال جثماني فتاتين مجهولتي الهوية، في العقد الثاني من عمرهما، إثر العثور عليهما غارقتين في مياه ترعة دكرنس أمام مسجد الرحمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حالياً للتوصل إلى أهليتهما والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من عدد من الأهالي، يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين غارقتين في مياه الترعة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس برفقة قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ. وبالفحص والمعاينة، تبين وجود جثتين لفتاتين في العقد الثاني من العمر ترتديان ملابسهما الكاملة، ولا توجد معهما أي أوراق ثبوتية تكشف عن هويتهما.

جرى انتشال الجثمانين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقلهما وإيداعهما داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بعمل نشرة بمواصفات الفتاتين وفحص بلاغات المتغيبين والمفقودين لتحديد هويتهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بحر دكرنس غرق فتاة أمن الدقهلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منافس رونالدو.. هل سيؤثر فيروس إيبولا على مشاركة الكونغو في كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

منافس رونالدو.. هل سيؤثر فيروس إيبولا على مشاركة الكونغو في كأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر يونيو
اقتصاد

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر يونيو
"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية خلال أسبوع
حوادث وقضايا

"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية خلال أسبوع
تسرب كيميائي يثير الذعر في كاليفورنيا ويهدد بانفجار ضخم
شئون عربية و دولية

تسرب كيميائي يثير الذعر في كاليفورنيا ويهدد بانفجار ضخم
هدى الإتربي في كان ويارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور..لقطات لنجوم
زووم

هدى الإتربي في كان ويارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور..لقطات لنجوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان