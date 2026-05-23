سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

10:17 ص 23/05/2026

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية السبت 23-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4545 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5840 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6815 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7790 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77900 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242269 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

