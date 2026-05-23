تسرب كيميائي يثير الذعر في كاليفورنيا ويهدد بانفجار ضخم

كتب : مصراوي

04:04 ص 23/05/2026 تعديل في 04:13 ص

الولايات المتحدة

أمرت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا بإجلاء نحو 40 ألف شخص من منازلهم عقب تسرب مواد كيميائية خطرة من خزان داخل مقاطعة أورنج كاونتي، وسط تحذيرات من احتمال وقوع انفجار ضخم وانتشار أبخرة سامة، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

وأكدت فرق الإطفاء أن الخزان يحتوي على نحو 26 ألف لتر من مادة "ميثيل ميثاكريلات" القابلة للاشتعال، مشيرة إلى أن استمرار التسرب قد يؤدي إلى تلوث كيميائي واسع أو كارثة بيئية خطيرة تهدد المنطقة المحيطة.

وأوضح قائد شرطة مدينة غاردن غروف أمير الفرا أن أوامر الإخلاء شملت عشرات الآلاف من السكان، رغم رفض عدد كبير منهم مغادرة المنطقة حتى الآن، ما زاد من صعوبة التعامل مع الأزمة.

وأكدت السلطات الأمريكية عدم تسجيل أي إصابات حتى اللحظة، بينما تواصل فرق الطوارئ والإطفاء جهودها المكثفة لاحتواء التسرب ومنع وصول المواد الكيميائية إلى المجاري المائية والمحيط.

وتشهد المنطقة حالة استنفار واسعة بالتزامن مع استمرار عمليات التأمين، وسط مخاوف من تفاقم الوضع إذا لم يتم السيطرة الكاملة على التسرب خلال الساعات المقبلة.

