أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن استمرار العمل على مدار 24 ساعة يوميًا دون توقف في جميع الموانئ بمحافظة جنوب سيناء خلال أيام عيد الأضحى المبارك. لضمان انتظام حركة السفن وتسهيل عمليات تداول البضائع بكفاءة.

الانتظام الكامل للتشغيل

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على الانتظام الكامل للتشغيل في كافة الموانئ التابعة للهيئة خلال فترة العيد، مؤكدًا الالتزام بتقديم الخدمات الملاحية والتجارية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنشيط حركة التجارة البحرية في الموانئ المصرية.

رفع حالة الطوارئ

وأوضح رئيس الهيئة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بين إدارات الحجر الصحي، وخدمات الإسعاف داخل الموانئ لتوفير الرعاية الطبية الفورية للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية وشركات الشحن لضمان التدفق السريع للسلع الاستراتيجية والبضائع العامة.

تعزيز صالات الموانئ بأطقم إدارية وجمركية

وأكد أنه جرى تعزيز صالات الموانئ بأطقم إدارية وجمركية إضافية لسرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة للمترددين على الموانئ، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية للتواصل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية بالموانئ البحرية، للوقوف على سير العمل داخل الموانئ، وتذليل أي معوقات تواجه العمل داخلها.