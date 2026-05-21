تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الختامية بمرحلة التتويج بالدوري.

وعلى الرغم من تحقيق الأهلي الفوز في مباراة المصري أمس، إلا أن هذا الانتصار لم يساعده في حصد لقب الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وأنهى النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، وهو يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري، مما يعني غياب الفريق عن بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشارك المارد الأحمر، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل 2026-2027.

تفاعل الجماهير مع خسارة الأهلي بطولة الدوري المصري

واشعلت خسارة الأهلي لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي غضب جماهير القلعة الحمراء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعبر عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عن غضبهم من خسارة اللقب، من خلال العديد من المنشورات عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل المختلفة.

موقف توروب مع الأهلي خلال الفترة المقبلة

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي قررت رحيل المدير الفني الدنماركي للفريق، خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر ذاته، أن القرار تم اتخاذه منذ فترة وليس هناك أي مجال للتراجع في هذا القرار.

