أجرت وزارة السياحة والآثار ممثلة في البعثة الرسمية للحج السياحي المصري، جولة ميدانية موسعة داخل مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى، وذلك بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمتابعة التجهيزات النهائية قبل بدء تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

"ترقيم الصوفا بد" لأول مرة داخل المخيمات

بحسب بيان وزارة السياحة، الأربعاء، شهد الموسم الحالي تطبيق عدد من الإجراءات التنظيمية الحديثة لأول مرة، حيث تم تثبيت بيانات تفصيلية على "الصوفا بد" المخصص لكل حاج، تتضمن رقم الحاج ورقم المربع والبوابة الخاصة به، بما يساهم في تنظيم حركة الحجاج داخل المخيمات ومنع العشوائية.

"متابعة ميدانية" لمخيمات الحجاج قبل التصعيد



شهدت الجولة تفقد مخيمات حجاج السياحة بمختلف مستوياتها، والتي تشمل برامج الخمس نجوم والاقتصادي والبري وأبراج كدانه، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستكمال الخدمات والتجهيزات المقررة لاستقبال الحجاج خلال أيام المناسك.

وشارك في الجولة عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، من بينهم أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إلى جانب يسري السعودي ووليد خليل أعضاء لجنة السياحة الدينية.

وأكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن الجولة تأتي في إطار توجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بضرورة متابعة جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة والعمل على تطويرها بشكل مستمر.

وأضافت أن الوزارة تستهدف توفير أعلى مستويات الراحة والرعاية للحجاج طوال فترة وجودهم بالمشاعر المقدسة.

"جاهزية كاملة" لذوي الاحتياجات الخاصة



خلال الجولة، حرصت اللجنة على التأكد من جاهزية المخيمات لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير منحدرات مخصصة لتسهيل الحركة داخل المخيمات، إلى جانب تجهيز دورات مياه ملائمة وتوفير خدمات تساعدهم على التنقل بسهولة.

كما تابعت اللجنة منظومة إلكترونية حديثة تعتمد على كاميرات مزودة بحساسات لرصد أعداد الحجاج الموجودين داخل كل مخيم، والتأكد من عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المحددة، مع إصدار تنبيهات فورية حال زيادة الأعداد.

"بطاقة نسك" لتنظيم الدخول إلى المخيمات



تضمنت المنظومة كذلك تقنيات لقراءة الباركود الخاص ببطاقة "نسك" لكل حاج، بما يسمح بدخول الحجاج إلى المخيمات المخصصة لهم فقط، مع إصدار تنبيه فوري حال دخول أي حاج إلى مخيم غير مخصص له، في إطار تعزيز مستويات التنظيم والسلامة داخل المشاعر المقدسة.

تأكدت اللجنة من توافر كافة التجهيزات الأساسية داخل المخيمات، والتي شملت الأسرة المريحة، وأنظمة التكييف، ومياه الشرب، ودورات المياه، فضلًا عن تجهيز عيادات طبية ومناطق للصلاة وأماكن لتقديم الوجبات والمشروبات والعصائر والمثلجات للحجاج.

كما تم التأكد من توافر أعداد كافية من أطقم الخدمة داخل المخيمات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج.

"ملاحظات محدودة" وتوجيه بسرعة تلافيها



رصدت اللجنة بعض الملاحظات المحدودة المتعلقة بعدد من التجهيزات، حيث جرى التوجيه بسرعة الانتهاء منها قبل بدء توافد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار استمرار أعمال المتابعة اليومية لمخيمات الحجاج، مع رفع تقارير دورية بشأن معدلات الإنجاز واستكمال كافة التجهيزات قبل موعد التصعيد بوقت كافٍ.

كان "مصراوي"، نشر أمس تفاصيل تطبيق الذكية أنظمة ذكية جديدة للمرة الأولى.

