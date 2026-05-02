حكاية "دعاء".. منعها زوجها من زيارة والدتها فأنهت حياتها في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

11:29 م 02/05/2026

جثة - أرشيفية

أظلمت الدنيا في وجه "دعاء"، (30 سنة)، داخل منزلها الهادئ بمركز الصف في محافظة الجيزة، بعدما تحولت رغبتها البسيطة في زيارة والدتها المريضة إلى خلاف حاد مع زوجها، انتهى برفض قاطع لم يغادره.

حاولت أكثر من مرة أن تغيّر قراره، تحدثت إليه بهدوء، ثم بانفعال، راجية أن يسمح لها بزيارة أمها، لكن كل الطرق أُغلقت في وجهها، ومع كل محاولة كانت تعود بخيبة أكبر.

داخل غرفتها، كانت تقف وحدها أمام حزن يتراكم، لا تجد له مخرجًا، ولا من يخفف وطأته، حتى اتخذت قرارًا أنهى كل شيء. أمسكت حبلًا، ربطته في جنش السقف، وفي لحظة فاصلة، أسدلت الستار على حياتها.

لم تمضِ سوى دقائق حتى ساد الصمت المكان، قبل أن تتحول اللحظة إلى صدمة قاسية لأفراد أسرتها، بعدما عُثر عليها جثة هامدة داخل غرفتها، في مشهد لم يكن يتوقعه أحد.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة جاءت نتيجة شنق.

وبسؤال المحيطين بها، تبين أن خلافات أسرية سابقة، كان آخرها منعها من زيارة والدتها، قد أثرت على حالتها النفسية، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأمرت بالتشريح لبيان السبب الدقيق للوفاة.


