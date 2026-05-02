جهل مطبق.. أديب: من يروج لنظام الطيبات شريك في قتل المرضى

كتب : حسن مرسي

11:03 م 02/05/2026 تعديل في 11:28 م

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أخطر ما يواجه المجتمع هو الانهيار في الوعي والعقل، حين ينساق البعض وراء أفكار تدّعي علاج الأمراض بلا دواء.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر تبذل الغالي والنفيس لبناء مستشفيات مثل أبو الريش للأطفال و٥٧٣٥٧ لعلاج السرطان، حيث يقف الأطفال في طوابير للحصول على العلاج الكيماوي، بينما يظهر من يروج لأفكار وصفها بأنها "هبل" و"جهل مطبق".

وأكد أديب أن من يروج لهذه الأفكار شريك في الجريمة، لأنه يقتل المرضى والأطفال والنساء والشيوخ، مشددًا أن الحرية لا تعني التلاعب بصحة الناس أو إنكار العلاج العلمي.

وأشار إلى أن مصر تنفق مليارات من أموال الضرائب على الدواء والتأمين الصحي، وأن أي محاولة لنسف هذه المنظومة تمثل انهيارًا للمنطق والعقل، داعيًا صانع القرار إلى التصدي بحزم لهذه الممارسات.

ولفت إلى أن العالم كله، من أمريكا إلى بريطانيا والسعودية والإمارات، يعتمد على الأبحاث والأدوية، بينما في مصر فقط يتم فتح الباب أمام أفكار غير علمية لتجريبها على المواطنين.

وأكد أديب على أن هذه الأفكار ليست حرية بل "مخدرات عقلية"، وأن مصر تحاول الوقوف على قدميها وسط تحديات اقتصادية وصحية، ولا يمكن السماح بتهديد حياة الناس عبر أنظمة غير علمية.

عمرو أديب الحكاية ضياء العوضي نظام الطيبات

