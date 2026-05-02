إعلان

خبير: لا حلول سريعة لأزمة الطاقة دون اتفاق أمريكي إيراني

كتب : حسن مرسي

06:24 م 02/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور أوميد شكري، الخبير في شؤون الطاقة، إن جميع الدول الغنية والفقيرة لا تمتلك حلولا واضحة لأزمة الطاقة الحالية، مؤكدا أن التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا هو العامل الحاسم.

وأضاف شكري، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا تحاول الإفراج عن احتياطياتها النفطية، لكن إيجاد بدائل سريعة للإمدادات صعب للغاية.

وأشار خبير الطاقة إلى أن مد خطوط أنابيب جديدة يحتاج وقتا طويلا واستثمارات ضخمة، مما يجعل الحلول قصيرة المدى محدودة.

وتابع أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي، وارتفاع فاتورة الطاقة على جميع الدول.

وشدد الدكتور أوميد شكري على أن أزمة الطاقة تمتد إلى قطاعات السياحة والسفر، والمستقبل مرهون بالاتفاق بين الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أزمة الطاقة واشنطن طهران

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

