لا حلول سريعة لأزمة الطاقة دون اتفاق أمريكي إيران

قال الدكتور أوميد شكري، الخبير في شؤون الطاقة، إن جميع الدول الغنية والفقيرة لا تمتلك حلولا واضحة لأزمة الطاقة الحالية، مؤكدا أن التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا هو العامل الحاسم.

وأضاف شكري، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا تحاول الإفراج عن احتياطياتها النفطية، لكن إيجاد بدائل سريعة للإمدادات صعب للغاية.

وأشار خبير الطاقة إلى أن مد خطوط أنابيب جديدة يحتاج وقتا طويلا واستثمارات ضخمة، مما يجعل الحلول قصيرة المدى محدودة.

وتابع أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي، وارتفاع فاتورة الطاقة على جميع الدول.

وشدد الدكتور أوميد شكري على أن أزمة الطاقة تمتد إلى قطاعات السياحة والسفر، والمستقبل مرهون بالاتفاق بين الطرفين.