طلاب جوه البلايستيشن وقت الدراسة.. غلق صالة ألعاب في المنوفية بقرار من المحافظ -صور

كتب : أحمد الباهي

02:01 م 02/05/2026
    سايبر يصبح مأوى لطلاب المدارس الهاربين بالمنوفية
    زيارة المحافظ لمحل بلاستيشن

أمر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم السبت، بالغلق الفوري وتشميع صالة ألعاب "بلايستيشن" داخل نادي مدينة سرس الليان، في تحرك عاجل لحماية النشء والحفاظ على مستقبلهم التعليمي.

رصد مخالفات خلال جولة مفاجئة

لاحظ المحافظ خلال جولته الميدانية المفاجئة تواجد أعداد كبيرة من الطلاب والأطفال داخل صالة الألعاب خلال اليوم الدراسي، بما يشجع على الغياب والتسرب من المدارس.

قرار فوري لحماية الطلاب

وجه المحافظ بالغلق الفوري للصالة كإجراء احترازي، للتصدي لأي ممارسات سلبية قد تؤثر على سلوكيات الأطفال ومستقبلهم الدراسي.

أكد المحافظ استمرار الجولات المفاجئة وتكثيف الرقابة على المنشآت، مع عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس القيم المجتمعية أو تؤثر سلبًا على الأجيال.

شدد المحافظ على ضرورة التزام كافة المنشآت بالقوانين والضوابط، بما يحقق بيئة آمنة وداعمة للنشء، ويحافظ على العملية التعليمية داخل المحافظة.

المنوفية التعليم صالة ألعاب

